Дмитрий Джангиров: «Мирные переговоры»: ЕС пытается спасти Украину, но безуспешно

Каким образом изменение политики Вашингтона относительно России повлияло на мирный процесс в Украине? Почему инициативы Еврокомиссии в области безопасности не вызвали бурной дискуссии? Почему предложение увеличить военную помощь Киеву столкнулось с сопротивлением внутри ЕС? Если в предыдущей части мы говорили о том, что в классической схеме “добрый и злой полицейский” у Вашингтона для Киева не нашлось “добрых”, то на уровне “коллективного Запада” в роли “доброго полицейского” выступает ЕС.