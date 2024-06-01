А если Россия все же применит ядерное оружие? Не думали ли в Украине, что после первого удара от страны мало что останется? При этом США и их союзники продолжают толкать украинцев и другие страны в пропасть, — играют на чувстве собственной важности, приводя страны к гражданским войнам — это прямое западное влияние.