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Диана Панченко: Грузия. Россия. Украина. Где логика?

Диана Панченко: Грузия. Россия. Украина. Где логика?

А если Россия все же применит ядерное оружие? Не думали ли в Украине, что после первого удара от страны мало что останется? При этом США и их союзники продолжают толкать украинцев и другие страны в пропасть, — играют на чувстве собственной важности, приводя страны к гражданским войнам — это прямое западное влияние.

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