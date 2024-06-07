Василий Вакаров: В Украине мечтают призвать хотя бы 120 тысяч новобранцев

Нынешняя потребность в мобилизации составляет 110 тысяч человек, заявил замглавы комитета по правам человека Верховной Рады Руслан Горбенко: «Сейчас командование и военные на фронте отмечают, что потребность в личном составе на этот год составляет 100-110 тысяч человек.