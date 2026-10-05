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Преступление и «наказание» по-европейски

Преступление и «наказание» по-европейски

Чешская прокуратура явила миру шедевр «правовой» гибкости, прекратив уголовное преследование гражданина с бурным криминальным прошлым, который в 2022 г.

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