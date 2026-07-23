Жена проехала с мужем на капоте в Краснодаре и получила штраф

В краевом центре накануне произошёл нестандартный семейный конфликт на улице Черкасской. В социальных сетях были опубликованы видеозаписи, зафиксировавшие, как иномарка движется по проезжей части, а на её капоте находится мужчина.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии