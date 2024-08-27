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Уничтожен мост, который ВСУ использовали как переправу для атаки на Белгород

Уничтожен мост, который ВСУ использовали как переправу для атаки на Белгород

Появились кадры уничтожения переправы для группировки ВСУ на границе с Россией.Кадры мощного удара ВС России по мосту в населенном пункте Ахтырка Сумской области Украины опубликовал телеграм-канал "НгП раZVедка".

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