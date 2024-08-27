Уничтожен мост, который ВСУ использовали как переправу для атаки на Белгород

Появились кадры уничтожения переправы для группировки ВСУ на границе с Россией.Кадры мощного удара ВС России по мосту в населенном пункте Ахтырка Сумской области Украины опубликовал телеграм-канал "НгП раZVедка".
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