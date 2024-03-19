МИД: Китай поддерживает равноправные переговоры между Россией и Украиной

Пекин поддерживает проведение переговоров по урегулированию конфликта на Украине, в которых Москва и Киев будут представлены на равноправной основе, сообщил официальный представитель МИД Китая Линь Цзянь.
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