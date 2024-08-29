Дональд Трамп обвинил Цукерберга в заговоре и пригрозил отправить в тюрьму

Дональд Трамп, кандидат от Республиканской партии на выборы президента США, предупредил Марка Цукерберга, сооснователя компании Meta* о последствиях, которые могут быть в случае организации заговора против него.
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