Инвесторы Азии сосредоточились в пятницу на локальных новостях

На пятничное настроение инвесторов АТР снижение ставки ФРС оказало ограниченное влияние. Участники торгов больше ждут завершения сессии Всекитайского собрания народных представителей, на которой ожидаются решения по стимулированию экономики Китая.
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