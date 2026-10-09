Motor Oil сообщила о взрыве на заводе в Греции: ранены двое

На заводе Motor Oil в Агии-Теодори 9 октября произошёл взрыв. Два техника, 43 и 50 лет, получили тяжёлые травмы и подключены к ИВЛ.
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