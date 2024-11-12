МИД Финляндии выступил против «финляндизации» Украины

Принуждение Украины к нейтралитету против воли Киева разрушит международную систему и не приведет к мирному урегулированию украинского конфликта, заявила министр иностранных дел Финляндии Элина Валтонен, 11 ноября написало агентство Reuters.
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