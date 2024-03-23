В пожухлой с осени траве Расцвел гусиный лук. Он желтой звездочкой своей Все осветил вокруг. Растаял на пригорке снег, И сразу тут как тут Гусиный лук – салют весне И солнышку салют.
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В пожухлой с осени траве Расцвел гусиный лук. Он желтой звездочкой своей Все осветил вокруг. Растаял на пригорке снег, И сразу тут как тут Гусиный лук – салют весне И солнышку салют.