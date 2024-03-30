Советник Зеленского пожаловался на успехи Российской армии

Советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк пожаловался на успехи Российской армии. По его словам, Вооруженные силы Украины (ВСУ) ничего не могут противопоставить подразделениям ВС РФ, наступающим «все дальше и дальше».