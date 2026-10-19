Волгограду и Санкт-Петербургу предлагают вернуть советские названия навечно Волгограду и Санкт-Петербургу предлагается вернуть советские названия Сталинград и Ленинград, закрепив их за городами навечно.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Ненаучная фантаст...
- Уничтожение двух ...
- Латвия не будет м...
Сталин вождь и генералиссимус, одержал Великую победу, которую празднуем и сегодня!
Ленинград звучит прекрасно, но главное по русски! А Петербург звучит грубо по фрицовски!