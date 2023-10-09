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Упрощенная процедура создания бюллетеней может затронуть линию соприкосновения

Упрощенная процедура создания бюллетеней может затронуть линию соприкосновения

Норма внесенного в Госдуму законопроекта, которая предполагает упрощенную процедуру изготовления избирательных бюллетеней в труднодоступных и отдаленных местностях, не распространяется на новые регионы, заявили «Известиям» в ГД и Совете Федерации 10 октября.

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