Упрощенная процедура создания бюллетеней может затронуть линию соприкосновения

Норма внесенного в Госдуму законопроекта, которая предполагает упрощенную процедуру изготовления избирательных бюллетеней в труднодоступных и отдаленных местностях, не распространяется на новые регионы, заявили «Известиям» в ГД и Совете Федерации 10 октября.
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