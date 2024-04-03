В небогатом Сысертском городском округе ажиотаж вызвало решение депутатов ввести с 1 апреля значительные - от 117 до 139 тысяч рублей в месяц - надбавки к пенсиям бывших глав района.
Уральцев возмутили надбавки к пенсиям бывших глав Сысертского городского округа
Комментарии
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Grandad
Дурной пример заразителен: в Самаре, будучи губернатором Самарской области, Меркушкин добился себе и его окружению из Мордовии доплат, которые тяжелым бременем лежат на бюджете. Сейвас уже никого не осталось в облксти, а деньги исправно переводят. Говорят, что всё законно и нет механизма отменить это.
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17 час.
МБ
Марина Биченова
Привыкли хорошо жить у кормушки и никак не могут оторваться, ага все равны, но кто-то равнее.
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8 час.
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