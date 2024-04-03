Уральцев возмутили надбавки к пенсиям бывших глав Сысертского городского округа

Grandad

Дурной пример заразителен: в Самаре, будучи губернатором Самарской области, Меркушкин добился себе и его окружению из Мордовии доплат, которые тяжелым бременем лежат на бюджете. Сейвас уже никого не осталось в облксти, а деньги исправно переводят. Говорят, что всё законно и нет механизма отменить это.