«Единая Россия» отмечает 16-летие со дня основания общественных приёмных партии. Как отметила глава комиссии по работе с обращениями граждан, замсекретаря генсовета «Единой России» Анна Кузнецова, за прошедших четыре года количество обращений в приёмные партии выросло почти на 50%: «На первом месте — вопросы социального обеспечения — 38,5%.