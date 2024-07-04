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Смоленская Газета

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«Единая Россия» отмечает 16-летие со дня основания общественных приёмных партии

«Единая Россия» отмечает 16-летие со дня основания общественных приёмных партии

«Единая Россия» отмечает 16-летие со дня основания общественных приёмных партии. Как отметила глава комиссии по работе с обращениями граждан, замсекретаря генсовета «Единой России» Анна Кузнецова, за прошедших четыре года количество обращений в приёмные партии выросло почти на 50%: «На первом месте — вопросы социального обеспечения — 38,5%.

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