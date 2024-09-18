Какой сегодня день: 19 сентября

Сегодня, 19 сентября отмечаетсяДень оружейника в России. Это профессиональный праздник всех работников предприятий оборонно-промышленного комплекса страны, создателей отечественного оружия, специалистов, занимающихся историей развития оружейного дела и изучением традиций русского оружия.
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