Обращение к тем, кто так ничего и не понял

Юрий Золотарев

"За що" вас??? А вот за ЭТО, за"славу херроям", которые вытворяли ЭТО: О ЗВЕРСКИХ ПЫТКАХ, ПРИМЕНЯЕМЫХ БАНДЕРОВЦАМИ В период ВОВ Сергей Филиппчукхохляку на гиляку 135 пыток и зверств, применяемых террористами ОУН — УПА к мирному населению 1. Вбивание большого и толстого гвоздя в череп головы. 2. Сдирание с головы волос с кожей (скальпирование). ………………………………………………………………………. 12. Прокалывание детей колами насквозь. ………………………………………………………………………. 17. Разрезание горла и вытягивание через отверстие языка наружу. ……………………………………………………………………… . 25. Вертикальное разрубание головы топором. ………………………………………………………………………. 33. Резание и стягивание узких полосок кожи со спины. ………………………………………………………………………. 39. Отрезание женщинам груди серпом. ………………………………………………………………………. 42. Перепиливание туловища пополам плотницкой пилой. ………………………………………………………………………. 46. Разрезание живота женщине с беременностью на большом сроке и вкладывание вместо вынутого плода, например, живого кота и зашивание живота. ……………………………………………………………………… 50. Вырывание жил от паха до стоп. ……………………………………………………………………… 77. Разрубание топором целого туловища на части. ……………………………………………………………………… 79. Прибивание ножом к столу языка маленького ребёнка, который позже висел на нём. 80. Разрезание ребёнка ножом на куски и разбрасывание их вокруг. 81. Распарывание живота детям. ……………………………………………………………………… 89. Разбивание головки младенца, взяв его за ножки и ударив о стену или печь. ……………………………………………………………………… 91. Посадка ребёнка на кол. 92. Подвешивание на дереве женщины вверх ногами и издевательство над ней — отрезание груди и языка, рассечение живота, выкалывание глаз, а также отрезание ножами кусков тела. ……………………………………………………………………… 101. Протыкание вилами, а после жаренье кусков тела на костре. 102. Бросание на лесной поляне взрослого в пламя костра, вокруг которого украинские девушки пели и танцевали под звуки гармони. ……………………………………………………………………… 108. Привязывание ног женщины к двум деревьям, а также рук выше головы и разрезание живота от промежности до груди. 109. Разрывание туловища при помощи цепей. ………………………………………………………………….. 111. Волочение по земле матери с тремя детьми, привязанными к возу, запряжённому конём, таким способом, что одна нога матери привязана цепью к возу, а к другой ноге матери — одна нога самого старшего ребёнка, а к другой ноге самого старшего ребёнка привязан младший ребёнок, а к другой ноге младшего ребёнка привязана нога самого младшего ребёнка. …………………………………………………………………. 118. Закапывание в землю живьём по шею и срезание позже головы косой. 119. Разрывание туловища пополам при помощи лошадей. 120. Разрывание туловища пополам привязыванием жертвы к двум пригнутым деревьям и в последующем их освобождением. ………………………………………………………………….. 125. Насаживание младенца на вилы и выбрасывание его в пламя костра. 126. Срезание лезвиями кожи с лица. …………………………………………………………………. 133. Прибивание рук к порогу жилища. …………………………………………………………………. http://www.proza.ru/2014/01/28/1329