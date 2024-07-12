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Amic.ru Новости Барнаула и Алтайского края

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Июнь 2024 года стал самым жарким месяцем в истории метеонаблюдений

Июнь 2024 года стал самым жарким месяцем в истории метеонаблюдений

По словам Романа Вильфанда, речь идет как о планете в целом, так и о Северном полушарии Июнь 2024 года стал самым жарким месяцем за всю историю метеонаблюдений, заявил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

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