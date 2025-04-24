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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Ротенберг о популярности вратарей из России в НХЛ: «Дело в русском характере, это как будто в крови. Они стойкие, никогда не сдаются. Быть голкипером – тяжелая работа»

– За последнее десятилетие русские вратари заняли лидирующие позиции в НХЛ. Раньше это были канадские вратари.

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