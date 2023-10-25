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Какие черты индийского быта не понравятся европейцам. Часть 1

Какие черты индийского быта не понравятся европейцам. Часть 1

Путешествия являются одним из наиболее обогащающих опытов в жизни человека. Каждый путешественник, который имел счастье посетить даже несколько стран, без сомнения, подтвердит, что каждый уголок мира уникален, пропитан своим неповторимым духом и атмосферой.

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