Футболист Денис Черышев перешел в «Паниониос»

Российский полузащитник Денис Черышев подписал контракт с греческим футбольным клубом «Паниониос». Об этом 26 сентября сообщила пресс-служба команды на своей странице в соцсети Facebook (принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ) .