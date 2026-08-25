Маленькие люди, большие вопросы: пять главных фильмов Георгия Данелии

25 августа 1930 года родился Георгий Данелия. Вспоминаем главные картины режиссера. «Я шагаю по Москве» (1963): главная одиссея оттепели Кадр из фильма «Я шагаю по Москве»По вымытой проливным дождем улице идет босая девушка с туфлями в руках, а за ней медленно едет парень на велосипеде и держит над ней зонт.