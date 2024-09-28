Добро пожаловать в кости: 13 удивительных фактов о человеческом скелете, которые наверняка вас удивят

Изучаем череп и кости вместе с пермскими учеными Правда ли, что человеческие кости прочнее стали? Почему у некоторых костей больше, чем написано в учебниках? Какого цвета кости на самом деле? Какой болезнью страдают 14 млн человек в России и как ее предотвратить? Что поможет ускорить срастание кости? На эти и другие вопросы о костях отвечают ученые Пермского национального исследовательского политехнического университета (ПНИПУ) и Пермского государственного медицинского университета (ПГМУ) им.