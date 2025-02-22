Белоусов: наступил решающий момент в противостоянии с коллективным Западом

В настоящий момент наступил решающий момент в противостоянии с коллективным Западом. Об этом на вручении медалей «Золотая Звезда» заявил руководитель министерства обороны Российской Федерации Андрей Белоусов, информирует РИА Новости.
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