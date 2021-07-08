Заноза

13 646 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Александр Симаков
    А ещё раньше рубль был не 8 рублей, а 60 копеек, но давно. А сейчас рубль 80 рублей, но сейчас. А тогда по 60 копеек ...Юрий Селиванов: К...
  • Елена Костина
    Немногие помнят, что название партии Яблоко пошло от фамилий «Явлинский — Болдырев — Лукин», но первоначально, в 90-е...«Сельская маршрут...
  • вячеслав полыгалов
    Видимо опять платежки увеличат и налоги повысят!НЕ ПОДАВИТЕСЬ ССУКИ!Александр Роджерс...

От мертвого осла уши

От мертвого осла уши

Чем Россия ответит Эстонии на территориальные претензии Съезд Консервативной народной партии Эстонии (EKRE) в воскресенье утвердил официальным кандидатом в президенты республики бывшего спикера парламента Хенна Пыллуааса, который выступает против пограничного договора с Россией и требует возврата якобы «аннексированных территорий» Речь идет о Тартуском мирном договоре между Эстонией и Советской Россией, заключенном в 1920 году, согласно которому к Эстонии отошла часть Псковской губернии (ныне Печорский район Псковской области) и территории на правобережье Нарвы (ныне территории в Ленинградской области).

Вернуться к статье
54
Обсудить
Андрей Викторов
кормчий
Задрали уже чухонцы,жители хуторского государства .
Николай
Молчали бы в тряпочку - за них уплачено с лихвой!!!
Борис Осипов
Александр Симаков
Когда прошла информация, что Украина готовит провокации в Донбассе, наше Министерство обороны просто провело тактические учения в Ростовской области. Обеспокоенность выразили все - от Киева до Вашингтона. Как реагировать на выпад Эстонии? Вообще-то лучше никак, не стоит она того. В крайнем случае один танк на границе поставить. Этого достаточно - забудут о претензиях, будут возмущаться российской агрессией.

Картина дня

наверх