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Газета.ру

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Диетолог Поляков: женщинам важно есть 300 г рыбы в день

Диетолог Поляков: женщинам важно есть 300 г рыбы в день

Женщинам оптимально включать в рацион 200-300 грамм рыбы в день, чтобы получить норму белка, при этом количество может варьироваться в зависимости от целей.

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