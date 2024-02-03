В Красноярском крае растет регистрация частных загородных домов

Жители Красноярского края чаще всего регистрируют частные загородные дома в Емельяновском районе. Об этом гостелеканалу «Енисей» рассказала замначальника отдела регистрации объектов недвижимости жилого значения краевого Росреестра Наталья Ковалева.
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