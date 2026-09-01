Сбер и Ситикард реализовали новый способ оплаты проезда в транспорте

Сбер совместно с оператором системы оплаты Ситикард запустил в Нижнем Новгороде новый способ оплаты проезда в общественном транспорте — проездной на банковской карте Сбербанка.
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