Мишустин напомнил «Ростеху» о задачах после СВО

Сегодня предприятия «Ростеха» поставляют в зону СВО 80% вооружений. На эти цели расходуются триллионы рублей, однако гособоронзаказ не всегда будет таким же объемным, в дальнейшем подход к выпуску продукции необходимо будет изменить.
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