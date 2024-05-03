Мишустин напомнил «Ростеху» о задачах после СВО

Сегодня предприятия «Ростеха» поставляют в зону СВО 80% вооружений. На эти цели расходуются триллионы рублей, однако гособоронзаказ не всегда будет таким же объемным, в дальнейшем подход к выпуску продукции необходимо будет изменить.