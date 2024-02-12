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Командующий группировкой "Таврия" Тарнавский: ВСУ ввели свежие силы в Авдеевку

Командующий группировкой "Таврия" Тарнавский: ВСУ ввели свежие силы в Авдеевку

Вооруженные силы Украины (ВСУ) не намерены сдавать донецкий город Авдеевку. Такое заявление сделал командующий группировкой украинских войск "Таврия" Александр Тарнавский, которого процитировало издание "Военное обозрение".

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