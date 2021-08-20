Любопытно, однако

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Министерство возврата русских в Россию

Министерство возврата русских в Россию

Нельзя оживить мертвеца. На месте (точнее вместо) Россотрудничества должно быть создано Агентство по репатриации.

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СЕРГЕЙ Лютов
Я за Министерство "Возврата российских земель в РОССИЮ"!
Рушан Мухамеджанов
эт куда, в леса прионежья и междуречье Буга и Западной Двины чтоль?)
СЕРГЕЙ Лютов
ВСЕ подаренные земли!
Рушан Мухамеджанов
все земли захвачены Россией насильственным путем...вернитесь в задунайские земли, откуда пришли...
хохлошумер
В Москву никак, там чернобровые живут! Москвабад однако!
Алла Дубинина
Надо было сразу их всех эвакуировать из нац. республик военным транспортником не подвергая опасности , а их устройство в России оплатить за счет выгнавших их стран.
Рушан Мухамеджанов
да! и никого из бывших союзных республик не пущать...
Anisimova Lyubov
Прямо сказка однако! Очередной распил? И опять за счет все тех же русских! Если за 30 лет все не вернулись, по тем или иным причинам, то теперь и подавно. Ни один русский не приехал в Россию даже гасторбайтером! Да и кто собирается создавать им условия для жизни в России? Одни слова, на деле пшик.
Рушан Мухамеджанов
Вы правы! никто из русских в России никому нафиг не нужен...если гатарбайтеры, есличо, могут вернуться в свои палестины, то русских гнобят в России больше, чем в союзных бывших республиках...
Семенков Александр
Лучше создать Агентство по департации всех, кто мешает развитию российского государства и поцветанию простого русского народа. Предварительно конфисковав у тех, кто мешает и их родственников, незаконно нажитое имущество в пользу государства.
Олег Архипов
И руководителем назначить какого нибудь баркашова.Тогда точно толк будет.

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