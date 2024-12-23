В Хабаровском крае задержан нарушитель, занимавшийся незаконной рубкой леса

В районе имени Лазо сотрудники полиции пресекли очередной случай незаконной вырубки леса. В рамках операции "Лес" правоохранители задержали 61-летнего жителя села Могилевка, который без разрешительных документов вырубил 20 дубов.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии