Недавно открылся магазин, где женщины могут выбрать и купить себе мужа...))) И С ПРАЗДНИКОМ,ДЕВОЧКИ!)

Недавно открылся магазин, где женщины могут выбрать и купить себе мужа.У входа висит свод правил работы магазина следующего содержания.
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