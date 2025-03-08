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Свежие комментарии

  • Grandad
    И как идёт торговля? Если продавцы - женщины, то обязательно припрячут ходовой товар.Недавно открылся ...
  • Игорь Михайлович
    Милые женщины, с Праздником!Недавно открылся ...
  • Иван Ураганов
    Согласен,женщину трудно удовлетворить.🤣Недавно открылся ...

Недавно открылся магазин, где женщины могут выбрать и купить себе мужа...))) И С ПРАЗДНИКОМ,ДЕВОЧКИ!)

Недавно открылся магазин, где женщины могут выбрать и купить себе мужа...))) И С ПРАЗДНИКОМ,ДЕВОЧКИ!)

Недавно открылся магазин, где женщины могут выбрать и купить себе мужа.У входа висит свод правил работы магазина следующего содержания.

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Комментарии
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Иван Ураганов
Согласен,женщину трудно удовлетворить.🤣
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22 час.
Игорь Михайлович
Милые женщины, с Праздником!
Ответить
21 час.
Grandad
И как идёт торговля? Если продавцы - женщины, то обязательно припрячут ходовой товар.
Ответить
2 час.
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