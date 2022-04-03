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Коммунальщики ВВО в Приамурье отметили Юбилей учреждения

Коммунальщики ВВО в Приамурье отметили Юбилей учреждения

Основной целью деятельности Белогорской ЖКС является содержание, эксплуатация объектов военной и социальной инфраструктуры, предоставление коммунальных услуг в интересах Восточного военного округа.

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