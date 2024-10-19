Футболист «Зенита» Дуглас Сантос близок к получению российского гражданства

Бразильский защитник «Зенита» Дуглас Сантонс может получить паспорт гражданина РФ до конца года, сообщилБразильский защитник «Зенита» Дуглас Сантонс может получить паспорт гражданина РФ до конца года, сообщил в своем телеграм-канале инсайдер Иван Карпов.
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