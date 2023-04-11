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«Зенит» оторвался на 9 очков, «Барса» – на 13, ЦСКА забросил 7 шайб СКА, Бердыев уволен из «Сочи», футбол – самый массовый вид спорта в РФ, МВД Германии против российских спортсменов и другие новости

«Зенит» оторвался на 9 очков, «Барса» – на 13, ЦСКА забросил 7 шайб СКА, Бердыев уволен из «Сочи», футбол – самый массовый вид спорта в РФ, МВД Германии против российских спортсменов и другие новости

🤗 Доброе утро! Встречаем вторник с улыбкой, ведь сегодня возвращается Лига чемпионов! А пока дайджест👇🏻 1.

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