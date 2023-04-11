«Зенит» оторвался на 9 очков, «Барса» – на 13, ЦСКА забросил 7 шайб СКА, Бердыев уволен из «Сочи», футбол – самый массовый вид спорта в РФ, МВД Германии против российских спортсменов и другие новости

«Зенит» обыграл «Локо», Дзюба не пожал руку Семаку, «Ак Барс» в финале Кубка Гагарина, ничья «Ливерпуля» и «Арсенала», конфликт Вальверде и Баэны, победы Большунова и Непряевой и другие новости