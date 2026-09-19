Путин назначил выборы в Госдуму на 20 сентября в Подмосковье

В Подмосковье явка на выборах к 20.00 в субботу достигла 38,81%. В голосовании участвуют более 6,1 млн избирателей, из которых 732 тысячи выбрали дистанционное электронное голосование.
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