Почему мы чувствуем себя хорошо, когда смотрим на зелень, ученые раскрывают Максим МорозовУченые предложили новую теорию, объясняющую, почему зелёный цвет положительно влияет на нас.
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