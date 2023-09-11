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Путин и Сталин... Сравнительный анализ 2008-го... в цифрах, а не лозунгах

Путин и Сталин... Сравнительный анализ 2008-го... в цифрах, а не лозунгах

Воскресное чтиво. букв и цифр много. псевдокрасным не понять. Путин и Сталин. Они одинаково судьбоносно оказались в нужном месте, в нужное время в похожих периодах истории нашей Страны.

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Комментарии
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YYYYYYY XXXXXXX
Сравнил несравнимое, социализм и феодализм...
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5 час.
Aнатолий Райков
Ты всё высказал образованный дебил?По твоему понятно,что ешьте химию,что на прилавках магазинов,будьте все рабами буржуев и США,но ни в коем случае любить свою историю?Надо быть рабами США и нАГлии,вот тогда и весь западный мир полюбит Россию.https://youtu.be/mh61L24MMO8
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1 час.
пв
петров виктор
Я давно читаю Ваши комментарии и хорошо знаю Вашу точку зрения по дискуссионным вопросам советской и российской истории...  Поэтому, любые мои &quot;подробности&quot;, вряд ли могут её изменить...  Тем не менее:  привожу свои аргументы!...   За время своего 30-летнего правления, Сталин создал в СССР тоталитарную систему власти - советский лагерный социализм - в основе которой, были четыре составляющие:  вождизм, диктатура идеологии КПСС, планово-распределительная экономика и &quot;Железный занавес&quot;...  Разрушение любой из этих составляющих - разрушало всю тоталитарную систему в целом...   Была поставлена цель:  впервые в мире, внедрив теорию в практику, построить в стране социализм и &quot;сказку сделать былью&quot;...  Менялись государственные лидеры, менялись методы управления страной, а должного результата не было...  Т.е., результат был, но он никого не устраивал:  ни власть, ни общество...  Заявленный в теории социализм не получался!...  После смерти Сталина, новые партийные и государственные вожди пытались смягчить советский государственный режим и декоративными реформами преодолеть врождённые пороки сталинской тоталитарной системы,  приспособив её к новым историческим условиям, но не меняя её тоталитарную суть...   При этом, свою стратегию будущего страны они продолжали строить, всё также, опираясь на теорию марксизма-ленинизма, и у них не было ни политической воли, ни возможности для коренных реформ советской государственной власти...  Поэтому, весь постсталинский период СССР - это период упадка и гниения сталинской тоталитарной системы власти, что, в конечном итоге, и привело к распаду страны!...
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28 мин.

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