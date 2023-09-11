Путин и Сталин... Сравнительный анализ 2008-го... в цифрах, а не лозунгах

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петров виктор

Я давно читаю Ваши комментарии и хорошо знаю Вашу точку зрения по дискуссионным вопросам советской и российской истории... Поэтому, любые мои "подробности", вряд ли могут её изменить... Тем не менее: привожу свои аргументы!... За время своего 30-летнего правления, Сталин создал в СССР тоталитарную систему власти - советский лагерный социализм - в основе которой, были четыре составляющие: вождизм, диктатура идеологии КПСС, планово-распределительная экономика и "Железный занавес"... Разрушение любой из этих составляющих - разрушало всю тоталитарную систему в целом... Была поставлена цель: впервые в мире, внедрив теорию в практику, построить в стране социализм и "сказку сделать былью"... Менялись государственные лидеры, менялись методы управления страной, а должного результата не было... Т.е., результат был, но он никого не устраивал: ни власть, ни общество... Заявленный в теории социализм не получался!... После смерти Сталина, новые партийные и государственные вожди пытались смягчить советский государственный режим и декоративными реформами преодолеть врождённые пороки сталинской тоталитарной системы, приспособив её к новым историческим условиям, но не меняя её тоталитарную суть... При этом, свою стратегию будущего страны они продолжали строить, всё также, опираясь на теорию марксизма-ленинизма, и у них не было ни политической воли, ни возможности для коренных реформ советской государственной власти... Поэтому, весь постсталинский период СССР - это период упадка и гниения сталинской тоталитарной системы власти, что, в конечном итоге, и привело к распаду страны!...