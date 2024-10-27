Министр Попович: Сербия никогда не станет членом НАТО

Министр правительства Сербии, курирующий вопросы международного экономического сотрудничества, Ненад Попович заявил в интервью ТАСС, что его страна никогда не присоединится к НАТО, поскольку помнит последствия бомбардировок Североатлантического альянса в 1999 году.
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