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Лидеры ФРГ, Франции и Польши заявили, что «агрессия» России против Украины будет иметь серьезные последствия и высокую цену

Лидеры ФРГ, Франции и Польши заявили, что «агрессия» России против Украины будет иметь серьезные последствия и высокую цену

Канцлер ФРГ Олаф Шольц, президенты Франции и Польши Эмманюэль Макрон и Анджей Дуда по итогам переговоров в формате Веймарского треугольника призвали Россию начать предметный диалог по вопросам безопасности в Европе и способствовать разрядке напряженности ситуации вокруг Украины.

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