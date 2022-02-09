Лидеры ФРГ, Франции и Польши заявили, что «агрессия» России против Украины будет иметь серьезные последствия и высокую цену

Канцлер ФРГ Олаф Шольц, президенты Франции и Польши Эмманюэль Макрон и Анджей Дуда по итогам переговоров в формате Веймарского треугольника призвали Россию начать предметный диалог по вопросам безопасности в Европе и способствовать разрядке напряженности ситуации вокруг Украины.
Популярные статьи
- Представитель ОБСЕ по СМИ Тереза Рибейру назвала ответные меры России против DW несоразмерными
- Российское посольство в США, комментируя «секретный» план РФ о «вторжении» на Украину, напомнило о «пробирке Пауэлла»
- Главред RT Маргарита Симоньян поблагодарила власти за запрет вещания Deutsche Welle в России
Свежие комментарии