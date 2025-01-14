Депутат Верховной рады Александр Дубинский, который находится в украинском СИЗО по подозрению в государственной измене, 13 января заявил, что президента Украины Владимира Зеленского (срок полномочий истек 20 мая 2024 года) «снесут» при снижении мобилизационного возраста до 18 лет.