Депутат Верховной рады Александр Дубинский, который находится в украинском СИЗО по подозрению в государственной измене, 13 января заявил, что президента Украины Владимира Зеленского (срок полномочий истек 20 мая 2024 года) «снесут» при снижении мобилизационного возраста до 18 лет.
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