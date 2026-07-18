Мирошник: нацисты сознательно нанесли удар по гражданскому объекту в Котовске

Посол по особым поручениям Министерства иностранных дел России Родион Мирошник заявил, что украинские вооружённые формирования сознательно атаковали гражданский объект в городе Котовске Тамбовской области.
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