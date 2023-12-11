Guardian: Белый дом поставлял Израилю танковые снаряды в обход Конгресса

Белый дом направлял Израилю танковые снаряды в обход Конгресса. В адрес администрации действующего президента Соединенных Штатов Америки Джо Байдена начали звучать обвинения в военной помощи, адресованной израильскому государства.
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