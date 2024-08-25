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Пригожина похоронили рано: «Вагнер» работает под Курском, Прилепин намекает, что «бывает всякое»

Пригожина похоронили рано: «Вагнер» работает под Курском, Прилепин намекает, что «бывает всякое»

К «тайному козырю» Белоусова добавились еще несколько ударных карт Год назад в авиакатастрофе в Тверской области погибли отцы-командиры «Вагнера» Евгений Пригожин и Василий Уткин.

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Комментарии
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Алексей Тан
Всё таки надо знать, а кто это такие, евреи-хасиды -Пригожин и Прилепин... первый, делец-преступник, уголовник.... второй, мимикрирующее дерьмо!... а это ФОТО.... за несколько дней до ПУТЧА и имитации покушения на Прилепина... в общем,  НАСТОЯЩИЕ евреи.
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10 час.
ЛТ
Лена Тишина
Ну так Суворова, Жукова...кто ж их не знает... Пригожин же в тени этих полководцев. Его армия всё таки не государственная, а частная. Что не уменьшает её заслуг.
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8 час.
ИИ
Иван Иваныч
Армия? В армии от 200000 до миллиона бойцов. Столько не было в ЧВК. Пригожин не командовал армией. Пригожин и полководцем не был, организовывали операции ЧВК &quot;спецы&quot;, на передовой воевали тоже- другие люди. Насчет русского богатыря вообще умолчу- и так всё понятно. Пригожин был коммерсантом, хорошим организатором, зарабатывающим на ЧВК Вагнер. Да, всем вагнеровцам честь и хвала, их заслуги перед Родиной неоспоримо велики, но это- результат командной работы, а не чисто Пригожина.
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34 мин.

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