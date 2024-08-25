Пригожина похоронили рано: «Вагнер» работает под Курском, Прилепин намекает, что «бывает всякое»

Алексей Тан Всё таки надо знать, а кто это такие, евреи-хасиды -Пригожин и Прилепин... первый, делец-преступник, уголовник.... второй, мимикрирующее дерьмо!... а это ФОТО.... за несколько дней до ПУТЧА и имитации покушения на Прилепина... в общем, НАСТОЯЩИЕ евреи.

ЛТ Лена Тишина Ну так Суворова, Жукова...кто ж их не знает... Пригожин же в тени этих полководцев. Его армия всё таки не государственная, а частная. Что не уменьшает её заслуг.