ИИ в школе: взгляд воронежских педагогов ко Дню учителя

5 октября в России отмечают День учителя — праздник, который напоминает нам о том, насколько важна роль педагога не только как источника знаний, но и как проводника в сложном мире информации.
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