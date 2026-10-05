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Воронежские новости

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ИИ в школе: взгляд воронежских педагогов ко Дню учителя

ИИ в школе: взгляд воронежских педагогов ко Дню учителя

5 октября в России отмечают День учителя — праздник, который напоминает нам о том, насколько важна роль педагога не только как источника знаний, но и как проводника в сложном мире информации.

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