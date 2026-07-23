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Редчайшие кадры: косатка врезалась в самую тяжелую костную рыбу в мире, разорвав ее на части

Редчайшие кадры: косатка врезалась в самую тяжелую костную рыбу в мире, разорвав ее на части

Редчайшие кадры: косатка врезалась в самую тяжелую костную рыбу в мире, разорвав ее на части / © Kathryn Ayres  Уникальные кадры были сняты Кэтрин Эйрес в июле 2024 года в Калифорнийском заливе во время погружения для наблюдения за косатками.

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