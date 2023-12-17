Завершился 20-летний спор Украины с Румынией по каналу на Дунае

Киевский режим даст согласие исполнить требования Румынии при создании канала «Дунай — Черное море». Об этом пишет информагентство «Газета» со ссылкой на соцсети министра защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины Руслана Стрельца.
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